В Крыму увеличилась численность краснокнижных птиц

В крымском заповеднике «Лебяжьи острова» зафиксировали двукратный рост численности большого баклана, черноголового хохотуна и чегравы. Эти птицы внесены в Красную книгу России, пишет «Российская газета».

Заповедник располагается на островах, которые образовались из-за размыва песчаной косы. Острова растянулись на пять километров. Водоплавающих птиц на них привлекает мелководье и обилие пищи. Всего на территории заповедника постоянно обитают 350 видов птиц. Помимо краснокнижных видов, там можно встретить лебедей и розовых фламинго.

В 2014 году вода в заливе, в котором расположен заповедник, стала более соленой из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Это повлияло и на биоразнообразие, рассказал старший госинспектор заповедника «Лебяжьи острова» Сергей Наливайко. В заповеднике перестали выращивать рис, из-за чего стало меньше куликов и больше кормовой базы для других видов птиц,

«Количество видов сохранилось на том же уровне, только численность обитающих на пресных водоемах резко сократилась, их стало примерно столько же, сколько было до прихода в Крым днепровской воды», — отметила старший научный сотрудник заповедника Наталья Тарина. По ее словам, увеличение популяции больших бакланов, черноголового хохотуна и чегравы произошло в связи с улучшением условий их гнездования.

Ранее в июле стало известно, что в амурских заказниках увеличилась популяция краснокнижного дальневосточного аиста. Так, самый большой прирост гнезд зафиксировали в заказнике Амурский — там их за год стало на восемь больше.