Зеленский оценил эффективность блокады Крыма и Донбасса

Президент Украины ответил на вопрос об эффективности санкций в отношении Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский оценил эффективность водной блокады Крыма и экономической блокады Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал портала Vesti.ua.

Глава республики ответил на вопрос журналиста о том, можно ли считать такие санкции эффективными для возвращения этих территорий и проживающих там людей в состав Украины.

Зеленский подчеркнул, что подобные меры не поспособствуют «деоккупации» Крыма и Донбасса.

Ранее на открытии саммита «Крымская платформа» украинский президент рассказал о готовности приложить все усилия для «возвращения» Крымского полуострова. Он анонсировал принятие соответствующей международной декларации, которая «создаст крепкий политический фундамент» для работы в этом направлении, и объявил о начале «обратного отсчета до освобождения» Крыма.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о запуске на полуострове двух водоводов для преодоления водной блокады со стороны Украины и стабильного обеспечения региона водой.