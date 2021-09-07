Объяснена цель диверсии украинских разведчиков в Крыму

Диверсия украинских разведчиков на газопроводе в Крыму носит пропагандистский характер. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в беседе с «Лентой.ру».

Он заявил, что случившееся является частью общей политики Киева по отношению к Крыму. «Украина не может воевать за полуостров, не может нанести существенный ущерб, она может только организовывать небольшие диверсии», — объяснил эксперт.

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По его мнению, целью украинских властей была поддержка со стороны других стран, которую они надеялись получить в ответ на свои почти военные усилия.

При этом Безпалько подчеркнул, что ситуация с диверсией в очередной раз укрепляет крымчан в мысли, что Украина не хочет для них ничего хорошего. «Их уже пытались лишить воды, электроэнергии, а сейчас еще и топлива», — подчеркнул он.

23 августа, в день проведения в Киеве саммита «Крымская платформа», в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. По данным ФСБ, за происшествием стоит украинская разведка. В ведомстве отметили, что к диверсии причастны оперативная служба «Таврия» и организация «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении были задержаны замглавы «Меджлиса» Нариман Джелялов и еще четверо крымчан.