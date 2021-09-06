В Крыму арестован подозреваемый в повреждении газопровода

В Крыму арестовали подозреваемого в повреждении газопровода Наримана Джелялова

В Крыму арестовали замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Наримана Джелялова. Об этом сообщает ТАСС.

Его заподозрили в повреждении газопровода в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой.

5 сентября сообщалось о задержании в Крыму Джелялова и еще четырех крымчан.

На следующий день США призвали РФ освободить их, заявив, что это политически мотивированное задержание, а меджлис и его руководство подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.