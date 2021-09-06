США призвали освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Госдепартамент США потребовал освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму, среди которых первый зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Нариман Джелялов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября Наримана Джелялова», — говорится в сообщении. Госдеп призвал к немедленному освобождению Джелялова и остальных задержанных. «Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией», — добавили там.

О том, что в Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода, сообщалось ранее. 23 августа оказался поврежденным газопровод в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленным повреждении имущества.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.