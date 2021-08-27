В Крыму указали на главного организатора водной блокады полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА Новости назвал главного организатора водной блокады полуострова. По его мнению, им был бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Как указал представитель Крыма, украинский чиновник выступил «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом».

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет Ефим Фикс О причастности Сенченко к водной блокаде Крыма

Как считает парламентарий, именно Сенченко, когда был временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей дать деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.

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Также рабочая группа по оценке ущерба, который был нанесен полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала полуострова целом рядом украинских политиков. Речь идет в том числе о бывшем президенте Украины Петре Порошенко, а также лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Мустафе Джемилеве и Рефате Чубарове.

Дело об экоциде

Ранее на этой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, было установлено, что неизвестные, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, «в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала».

Из-за отуствия должного водоснабжения Крыма происходит истощение земель, что может привести к изменениям экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира. Также в следствии отметили, что водная блокада отразилась на качестве воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Пять блокад

В начале августа Крым решил предъявить иски Украине за организацию пяти блокад полуострова. Как сообщил глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, речь идет о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадах Крыма. Наибольшими станут претензии по водной.

1.47 триллиона рублей Предварительная сумма ущерба Крыму из-за водной блокады Украины

По словам Трофимова, первый иск по водной блокаде будет подан осенью, на данный момент уже готова основа иска.