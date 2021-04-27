На Украине заявили о съехавшемся в Крым «отребье» из России

Лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа», бывший депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook заявил, что в Крым съехалось «отребье».

Он опубликовал фотографию людей, пьянствующих в парке. «С первыми по-настоящему теплыми днями в оккупированный Крым со всей гр***ной России съезжается отребье, — написал Чубаров. — Они, как тифозные вши, расползаются по всем крымским городам».

По его словам, эти люди «покрыты коростой», а «для полного блаженства им не хватает лишь днепровской воды».

В январе 2020 года Чубаров заявил, что крымские татары устроят марш на полуостров. Однако потом он сообщил, что поход на Крым перенесли из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020-го Следственный комитет России возбудил в отношении Чубарова уголовное дело. Верховный суд Крыма, как писал «Интерфакс», приступил к рассмотрению материалов летом того же года.