В Госдуме ответили на требования США по делу о повреждении газопровода в Крыму

США и другим участникам форума «Крымская платформа» следует уяснить, что Крым является частью России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Таким образом политик ответил на требование Госдепартамента США освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму. По мнению Пискарева, подобные «дежурные» заявления со стороны Вашингтона являются прямым вмешательствам во внутренние дела России.

«Эксплуатируя тему якобы имеющихся нарушений гражданских прав жителей Крыма, США снова грубо вмешиваются в наши внутренние дела, давят на правоохранительную и судебную систему, открыто поддерживая экстремистскую деятельность», — подчеркнул председатель комиссии.

Он также в очередной раз напомнил, что решение о вхождении Крыма в состав России было принято на референдуме самими жителями полуострова, которые тем самым раз и навсегда поставили точку в вопросе о его государственной принадлежности.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Позже стало известно, что по подозрению в причастности к этому делу были задержаны пять человек, в том числе первый зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Нариман Джелялов.

После этого Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором назвал произошедшее очередным этапом политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства и призвал освободить задержанных.

