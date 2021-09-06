В Госдуме обвинили США в пособничестве терроризму в России

США требованиями освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму выступают пособниками терроризма в России. Задержание этих лиц — внутреннее дело страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Леонид Калашников.

Госдепартамент ранее потребовал освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму, среди которых первый зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Нариман Джелялов. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября Наримана Джелялова», — говорится в сообщении.

«Пусть лучше США подумают о своих террористах, которых они держат на третьих территориях, что вообще-то незаконно, и плевать хотели на весь мир, — отметил Калашников. — Они считают, что имеют право на подобные действия, поскольку эти террористы угрожают безопасности страны. Но в данном случае речь о нашей территории, ее безопасности. И действия задержанных напрямую угрожали безопасности наших граждан».

Депутат считает заявление США возмутительным, не требующим реакции российских властей. Тем не менее, по его мнению, о таких случаях важно знать и говорить, в том числе с международными организациями, чтобы разрушить миф о демократических и всепомогающих Штатах.

«Мы не должны успокаиваться. Люди обязаны знать, что такие псевдодемократические государства, как США, Украина, не просто потакают деятельности таких организаций как "Меджлис", но и напрямую способствуют гибели людей от террористических актов. Мы должны смелее говорить об этом, не давая таким ситуациям забываться. Пусть некоторые страны в международных организациях и настроены не особо дружески по отношению к России, но они должны быть включены в дипломатическую историю. Нам нужно прямо заявлять о нашем возмущении и о том, что США потворствуют действиям террористов на территории нашей страны», — резюмировал Калашников.

О том, что в Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода, сообщалось ранее. 23 августа оказался поврежденным газопровод в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.