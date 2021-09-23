В России назвали причину отсутствия ООН на «Крымской платформе»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» назвал причину, из-за которой Организация Объединенных Наций не приняла участие в «Крымской платформе», и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за претензии к ООН из-за отсутствия представителей организации на мероприятии. Российский политик считает, что украинский лидер не понимает, что такое ООН и для чего нужна организация.
Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский раскритиковал организацию за отсутствие на саммите «Крымской платформы». Он напомнил, что в составе объединения — 193 страны, среди которых нет избранных и которых нельзя обижать.
«То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, — это какие-то новые, никем не одобренные принципы», — заявил Зеленский. Украинский лидер пригласил всех стран-членов организации присоединиться к саммиту, чтобы продемонстрировать протест против «силовой смены границ в мире».
Причина отсутствия ООН
По мнению Сергей Цекова, ООН не приняла участие в «Крымской платформе», так как в международной организации понимают, что это «пустое дело и неправильное мероприятие по своей сути».
«В данном случае на этом мероприятии обсуждались территориальные вопросы другого государства, которого на нем самом нет. Россия является членом Совета Безопасности ООН и, в принципе, обсуждать такие темы можно и там, если очень хочется», — отметил сенатор.
Он назвал «Крымскую платформу» пиар-мероприятием Зеленского, на котором не место не только ООН, но и остальным представителям государств. Цеков сказал, что в принципы международной организации не входит участие во всевозможных мероприятиях. Однако убежденность Зеленского и его администрации в том, что ООН обязана была отправить на украинский саммит своего делегата, говорит о непонимании украинской политической верхушки того, чем конкретно должна заниматься ООН. «Это выставляет их слабыми личностями и обиженками. По-моему, они даже не понимают, что такое ООН, для чего она нужна и какие у нее возможности», — заключил член Совфеда.
Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.