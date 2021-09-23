В центре Киева устроили митинги за освобождение Медведчука и снижение налогов

Недовольные украинцы устроили сразу три крупных митинга в центре Киева: против политических преследований, части экономических реформ и за снижение налогов. Правительственный квартал был взят под усиленную охрану. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В частности, несколько сотен человек пришли к зданию Верховной Рады с требованием освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Демонстранты установили сцену, с которой выступают представители движения. Они также требуют от властей реализации Минских соглашений и снижения тарифов на коммунальные услуги.

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Вторая акция также проходит под стенами парламента и носит название «Черная метка 5600». Протестующие недовольны намерением депутатов от партии «Слуга народа» принять законопроект №5600 и повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, в частности, на выработку зеленой электроэнергии.

Протестующие уверяют, что в конечном итоге нововведения ударят по карману потребителей и приведут к сокращению работников отрасли. Организатором выступило либертарианское движение «Свободная нация».

Кроме того, в центр украинской столицы вышли предприниматели, недовольные планами утвердить изменения в налоговый кодекс, которые усложнят отчетность для малого бизнеса. Украинцы также требуют принять законопроект о ежегодном повышении предельного объема доходов для права пользоваться упрощенной системой налогообложения. Митинг организован движением «SaveФОП».

По распоряжению городских властей, в центр Киева были стянуты несколько сотен полицейских и сотрудников национальной гвардии. Сведения о стычках, столкновениях или провокациях на митингах пока не поступали.

Ранее у здания офиса президента Украины прошла акция протеста с требованием к Владимиру Зеленскому взять под личный контроль расследование по делу о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Митингующие пожаловались на невозможность зарегистрировать соответствующую петицию на сайте президента и указали, что сомневаются в официальной версии кончины политика.