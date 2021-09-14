Украинцы потребовали у Зеленского выяснить причины смерти мэра Харькова

У здания офиса президента Украины прошла массовая акция протеста, участники которой потребовали у Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование по делу о гибели мэра Харькова Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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По данным источника, протестующие, большинство из которых являются жителями Харькова, сомневаются в официальной версии смерти Кернеса в результате осложнений от коронавируса. Многие уверены, что реальные причины гибели совсем иные и могут быть связаны с преступными действиями.

Участники акции держали плакаты с надписями «Спасите Харьков от рейдерства», «Харьковчане ждут правды», «Харьков против узурпации» и «Господин президент, зачем скрывать правду?» и скандировали аналогичные лозунги. Митингующие также пожаловались на невозможность зарегистрировать соответствующую петицию на сайте президента.

«Есть какой-то субъект, который не заинтересован в том, чтобы петиция была принята», — заявил один из организаторов акции, директор общественной организации «Всеукраинская антикоррупционная палата» Андрей Ильгов. Позже к собравшимся вышел представитель офиса главы государства и принял обращение, пообещав, что петиция будет зарегистрирована.

17 декабря 2020 года Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Германии. С того момента на основании электронной подписи Кернеса временно исполняющим обязанности мэра города является секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Многие сомневаются в подлинности подписи, поскольку есть информация, что во время лечения в немецкой клинике градоначальник не приходил в сознание.