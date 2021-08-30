В мэры Харькова выдвинули представителя украинских радикалов

Украинские националистические силы выдвинули единого кандидата в мэры Харькова в рамках меморандума о партнерстве и сотрудничестве на период выборов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В качестве него выбрали главу харьковского областного отделения партии украинских радикалов «Национальный корпус» (запрещена на территории России) Константина Немичева.

Под результатами соответствующего голосования подписались шесть политических партий-участников меморандума: «Акцент», «Голос», «Демократический топор», «Европейская солидарность», «Нацкорпус» и «Правый сектор» (запрещена в России). Позднее «Акцент» отозвала свой голос ввиду «нелегитимности своего представителя по форс-мажорным обстоятельствам». Точно так же поступила и «Евросолидарность», но уже ссылаясь на информацию о «кулуарных договоренностях одного из субъектов процесса».

Внеочередные выборы городского главы Харькова пройдут 31 октября 2021 года. Решение о их проведении было принято в связи со смертью бывшего мэра Геннадия Кернеса, избранного осенью 2020 года.

В августе в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали группировку радикалов-рэкетиров. В частности, правоохранителями были задержаны несколько членов областного отделения «Нацкорпуса», в том числе один из лидеров ячейки Сергей Величко. Их обвинили в создании организованной преступной группировки, занимавшейся вымогательством денежных средств у местных предпринимателей.