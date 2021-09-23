Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин и Зеленский встретятся, когда будет понятна повестка их переговоров

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться, когда будет понятна повестка их возможных переговоров. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что два президента встретятся, когда оба будут готовы.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко уточнил, что Кремль готов ко встрече Путина с Зеленским при условии качественной подготовки к переговорам. Кроме того, по словам депутата, российская сторона не станет поднимать вопрос Крыма.

7 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема полуострова будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он отметил, что между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, а также призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности Крыма.

