В Кремле высказались насчет путаницы Зеленского в цитате Путина

Пресс-секретарь Кремля Песков: пока не ознакомился с выступлением Зеленского на ГА ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет речи украинского лидера Владимира Зеленского, в которой тот процитировал Владимира Путина и запутался. Слова Пескова передает РИА Новости.

«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», — ответил пресс-секретарь Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Выступая на 76-й Генассамблее ООН, Зеленский процитировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, но запутался и неверно указал, из какой речи эта цитата. По мнению украинского президента, Москва якобы нарушает собственные заявления о важности сохранения существующей мировой архитектуры и права, а также свободы слова. Зеленский привел в пример слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации объединенных наций (ООН).

Как указал Зеленский, это были слова «президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако это ошибка — речь, которую воспроизвел украинский лидер, была сказана на ГА ООН в 2015 году и не имеет отношения к Мюнхену.