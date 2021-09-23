Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и ненужным дедом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Об этом он заявил в ходе выступления на 76-й Генассамблее организации, текст речи опубликован на сайте офиса главы государства.

Украинский лидер отметил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы. Он добавил, что самое страшное обвинение — это то, что «ООН стала Лигой Наций».

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«И сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что организация плохо справляется с проблемами терроризма, вооруженной агрессии, с пандемией коронавируса и обеспечением равного доступа к вакцинам во всех странах. Однако он указал, что с 1981 года ООН обеспечила возможностью получать питьевую воду более миллиарда человека, а едой — более 90 миллионов в 83 странах мира, а также сыграла значительную роль в миротворческой деятельности, защите прав человека и борьбе с апартеидом.

Ранее Зеленский заявил, что Организацию Объединенных Наций (ООН) следует обновить, как и ее устав. Это поможет избежать дискриминации в мире. Кроме того, он предложил ООН проводить встречи возле горячих точек, которых «в мире тысячи».

