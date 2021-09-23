Украина потребовала от ООН объяснений из-за «Крымской платформы»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ходе своего визита в Нью-Йорк заявил, что требует получить от ООН четкое объяснение на вопрос о том, почему организация не приняла участия в саммите «Крымской платформы». Об этом пишет РИА Новости.

«НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия. Я хочу услышать ответ», — заявил министр. При этом он отметил, что украинская сторона услышала о поддержке территориальной целостности страны.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.