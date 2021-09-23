Зеленский призвал реанимировать ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Организацию Объединенных Наций (ООН) следует обновить, как и ее устав. Это поможет избежать дискриминации в мире, сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал о желании Украины обновить организацию во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его мнению, ООН «необходимо реанимировать, чтобы не было дискриминации». Лидер страны призвал начать изменения с устава, поскольку документ не является рекомендациями, которые «можно выполнять по своему желанию».

«Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство», — подчеркнул Зеленский. Кроме того, он предложил ООН проводить встречи возле горячих точек, которых «в мире тысячи».

«Может, нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них», — заключил политик.

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Диалог состоится, когда Путин будет готов — так лидер Украины ответил на соответствующий вопрос журналиста после 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

