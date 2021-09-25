Украина объяснилась за свою жесткую риторику в ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) и международная политика нуждаются в изменениях, и Украина готова быть их драйвером, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «Укринформ».

Он объяснил жесткую риторику страны в ООН тем, что Украина устала предупреждать мир о новых вызовах, с которыми столкнулась раньше других. Страна готова активно действовать и вести мир за собой.

Кулеба также раскритиковал ООН за то, что организация уделяет внимание только решению «удобных» для себя проблем. «С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН», — привел такой пример министр. При этом он добавил, что Украина готова «подстегивать» смелость ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Украинский лидер отметил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы. Он добавил, что самое страшное обвинение — это то, что «ООН стала Лигой Наций».