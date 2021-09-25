МИД России прокомментировал критику Зеленского в адрес ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критическое высказывание президента Украины Владимира Зеленского в адрес Организации Объединенных Наций (ООН). Ее слова приводят «Известия».

Захарова заявила, что слова украинского лидера необходимо отделять от народа страны.

«В данном случае все эти ляпы, казусы, абсолютные несуразности, как бы помягче высказаться, которые позволяет себе президент Украины, нужно отделять от украинского народа, потому что украинский народ такого не заслужил», — заявила Захарова.

Также она призвала не относиться ко всем высказываниям украинского президента серьезно. Захарова отметила, что Зеленский — президент «проблемной страны», которая страдает от внутреннего конфликта. Также она напомнила, что в судьбе Украины участвуют многие организации, в том числе ООН.

Ранее Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Об этом он заявил в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи организации. Президент добавил, что организация плохо справляется с проблемами терроризма, вооруженной агрессии, с пандемией коронавируса и обеспечением равного доступа к вакцинам во всех странах.