МИД России ответил на провокацию в отношении российских журналистов в Косове

Захарова о провокации с журналистами в Косове: ответственность лежит на западных опекунах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «информационную провокацию» в отношении российских журналистов МИЦ «Известия» («5 канал») в Республике Косово. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Она уточнила, что ранее в местных СМИ появилась ложная информация о якобы причастности журналистов к выполнению на территории края «иных задач», не связанных с журналистикой. Также российские корреспонденты не были допущены на территорию Косова для выполнения редакционного задания.

По словам Захаровой, провокация произошла при участии временных органов самоуправления Автономного края Косово и Метохии (КиМ). Представитель ведомства отметила, что произошедшее следует квалифицировать «не иначе как произвол и нарушение принципов свободы СМИ». Также МИД расценивает это как акт преднамеренной дезинформации, подчеркнула Захарова, добавив, что часть ответственности за эти «далекие от демократических идеалов проявления» лежит на западных «опекунах» края.

«Явным признаком участия местных властей в этой провокации служит слив данных российских журналистов. Копии документов были опубликованы в косовских СМИ и выданы за свидетельство "российского следа" во всех бедах Косова. Рассчитываем, что уполномоченные международные структуры также дадут адекватную оценку произошедшему», — констатировала она.

Как отмечают «Известия», журналисты снимали заблокированный переход между Сербией и Республикой Косово. Оператор законно пересек косовскую границу, однако корреспонденту и переводчику было отказано в прохождении границы из-за отсутствия шенгенской и косовской виз. После этого в местных СМИ появилась информация о якобы «русских шпионах с подозрительным кибернетическим оборудованием».

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.

