В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: в настоящее время никаких предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет

Президент России Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако в настоящее время никаких предпосылок для этого нет. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства говорил, что готов к встрече. Для начала нужно определиться с темой переговоров двух президентов. Однако в этом вопросе «никаких продвижений не было зафиксировано», добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным и считает это правильным решением. По его утверждению, диалог в формате тет-а-тет может быть результативным. Помимо этого, он уточнил, что не планирует концентрироваться на конкретной повестке.

До этого источник в окружении украинского лидера назвал возможные сроки встречи политика с Путиным. По словам собеседника «РБК-Украина», встреча может пройти в конце этого года или в начале 2022-го.