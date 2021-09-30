Зеленский обратился к Эрдогану с просьбой о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, главы государств «сверили часы» по наиболее важным направлениям взаимодействия, а также по тем проблемам, которые Эрдоган намеревался обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД добавил, что в ходе переговоров Зеленский передал Эрдогану список военнопленных из почти 450 украинцев, которых удерживают в Донбассе и России, и попросил турецкого лидера замолвить за них слово перед Путиным. «Потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», — объяснил Кулеба просьбу украинского президента.

Ранее списки военнопленных Зеленский передавал американскому лидеру Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, надеясь на их содействие в данном вопросе. В этих документах также содержатся сведения о задержанных на территории Крыма и заключенных в российские тюрьмы украинцах.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.