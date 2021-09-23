Зеленский передал британскому премьеру список украинских военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему список 450 украинских военнопленных, которые остаются в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте украинского лидера.

В ходе неформальных переговоров Зеленский и Джонсон обсудили сразу несколько ключевых тем двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетики, статус Крыма и укрепление украинского флота. «Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с официальным визитом. Принял ли британский политик это приглашение, пока не сообщается.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.