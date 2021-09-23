В Раде раскрыли настоящее отношение Эрдогана к Украине

Депутат Верховной Рады Олег Волошин раскрыл, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а лишь использует страну в своих целях. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости.

В пример он привел разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что лидер Турции приедет на саммит «Крымская платформа». «Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: "Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие". И не приехал», — сказал парламентарий.

Также депутат указал, что в скором времени президент Турции в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиров Путиным. «Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — заключил Волошин.

Ранее Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины. Он также указал на необходимость прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар.

В Киеве 23 августа прошел саммит «Крымская платформа». Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что Анкара поддерживала «Крымскую платформу» с первых дней инициирования саммита и в дальнейшем также будет поддерживать эту работу. В России сочли такую позицию неблагородной.