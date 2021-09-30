На Украине назвали обезьяной пообещавшего России серьезные проблемы главу МИД

Бывший депутат Верховной Рады, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев назвал обезьяной главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который пообещал России серьезные проблемы. Фрагмент его интервью телеканалу «Наш» опубликован на YouTube.

«Вы знаете, что такое испанский стыд? Это когда творит один, а стыдно тебе. Вот испанский стыд. Мы сильнейшая нация, у нас сумасшедший экономический потенциал и одни обезьяны во власти», — заявил Мураев.

Далее он отметил, что не называл обезьяной конкретно Кулебу. «Я сказал в общем. Хотя Кулеба — обезьяна. И просто стыдно», — посетовал политик.

По мнению Мураева, Украина находится не в том положении, чтобы вести себя так, как глава МИД. Экс-депутат задался вопросом, почему Киев семь лет говорит, что Россия — агрессор, но до сих пор не создал ей проблем.

Мураев заявил, что Украина «попрошайничает» и доставляет кучу дискомфорта своим соседям, которые должны ради нее вводить санкции и «наказывать собственный бизнес». «И нам надо быть, наверное, немножечко прагматичнее, умнее, дипломатичнее», — предположил он.

При этом Мураев полагает, что у Украины появилась миссия. «Мы должны стать площадкой для переговоров России и Европы. Рано или поздно произойдет это геополитическое объединение. О нем много говорили. Из-за Украины оно не произошло», — уверен он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина должна вынудить Россию прекратить агрессию. Он пообещал, что Киев вместе со своими партнерами продолжит создавать все условия для этого, и пригрозил Москве «серьезными проблемами».