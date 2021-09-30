На Украине решили трезво оценивать возможность вступления страны в ЕС

Украине следует укреплять экономический потенциал и привлекать как можно больше инвестиций для реализации своих внешнеполитических целей. Об этом заявил министр иностранных дел страны (МИД) Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, трансляция которого доступна в Facebook.

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По его словам, уровень развития экономики является одним из важнейших факторов для активности государства на международной арене. Республика продолжит проводить экономические реформы для ускорения процесса евроинтеграции, добавил глава МИД.

Тем не менее, как отметил Кулеба, Киеву следует трезво оценивать возможности в вопросе перспектив членства в Европейском союзе (ЕС). «Мы должны быть реалистичными идеалистами — верить в лучшее, что в конце концов получим то, что хотим, но реально взвешивать возможность получить сейчас. Идет переговорный процесс», — заявил Кулеба.

Он рассказал, что на следующем саммите Украина-ЕС будут рассмотрены вопросы экономической интеграции и вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, а также партнерства сторон в энергетической сфере. Это, по мнению дипломата, будет способствовать прогрессу в реализации планов Украины по членству в ЕС.

Ранее на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было заявлено, что вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия. На совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновления, а также об интеграции в рынки ЕС.

При этом некоторые европейские политики придерживаются несколько иного мнения по данному вопросу. В частности, президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина находится на «расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС. В течение последних пяти лет, подчеркнула глава Эстонии, Киев даже не приблизился к выполнению Копенгагенских критериев, а проблема коррупции по-прежнему остается очень серьезной.

