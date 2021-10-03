Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным и считает это правильным решением. По словам украинского лидера, диалог может получиться результативным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная», — сказал глава Украины на брифинге по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа» и добавил, что российская сторона не хочет проводить такие переговоры, так как они могут «принести неожиданный результат».

Ранее источник в окружении Зеленского назвал возможные сроки встречи политика с Путиным. По словам собеседника «РБК-Украина», встреча может состояться в конце 2021 года или в начале 2022-го. «Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет», — сообщил источник.

28 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор Путина и Зеленского «создал бы много дискомфорта» для российского президента.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российский лидер готов встретиться с украинским коллегой. Однако камнем преткновения является нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

