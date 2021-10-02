Зеленский заявил о желании быть президентом до полного выполнения своих обещаний

Зеленский: в программе не осталось таких пунктов, которые мы не смогли бы выполнить

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы остаться на посту главы государства до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. С соответствующим заявлением украинский лидер выступил на заседании фракции «Слуга народа», сообщает пресс-служба партии.

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — поделился Зеленский. Президент Украины также отметил, что в программе не осталось таких пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить.

Ранее Зеленский оценил свою работу за два года на посту главы государства. По мнению украинского лидера, его работу можно оценить на 7-8 баллов по 12-бальной шкале.