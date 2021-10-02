Зеленский заявил о желании быть президентом до полного выполнения своих обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы остаться на посту главы государства до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. С соответствующим заявлением украинский лидер выступил на заседании фракции «Слуга народа», сообщает пресс-служба партии.
«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — поделился Зеленский. Президент Украины также отметил, что в программе не осталось таких пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить.
Ранее Зеленский оценил свою работу за два года на посту главы государства. По мнению украинского лидера, его работу можно оценить на 7-8 баллов по 12-бальной шкале.