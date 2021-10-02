Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на критические высказывания, которые ранее сделал еврoпейский аудитoр Юхан Партс, о том, что в Европейскoм сoюзе (ЕС) отсутствуют столь же коррумпированные государства, как Украина. По его словам, за последние три гoда страна дoстигла значительнoго прогресса в бoрьбе с кoррупцией. Об этом сообщает украинская газета «Обозреватель».

Юхан Партс отвечал за подготовку отчета Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось о том, что Украина по-прежнему находится в плену масштабной коррупции, и поддержка ЕС и принятые меры не принесли в этой сфере ожидаемых результатов. Он сравнил распространение коррупции в стране с эпидемией. По его словам, Украина могла бы быть «очень богатой», однако «небольшая группа людей» смогла сконцентрировать в своих руках большие финансовые ресурсы и «взять в заложники всю страну».

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Николенко отметил, что борьба с коррупцией является «абсолютным запросом украинского общества и безусловным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского». Он также заявил о том, что доклад Европейской палаты аудиторов охватывает период 2016-2019 годов и не учитывает последних изменений в стране. «Трудно не заметить достигнутые результаты», — сообщил представитель МИД.

Он поблагодарил ЕС за поддержку Украины, а также отметил продолжение курса страны на полное искоренение коррупционных экосистем, которые формировались десятилетиями. По его словам, среди ближайших шагов — принятие антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у каждого украинца в ДНК якобы есть «ген» коррупции. Политик отметил, что на всех уровнях есть лица, которые хотят иметь «какого-то кума, который за него хочет что-то порешать».