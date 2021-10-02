Зеленский назвал причины для увольнения украинских министров

Владимир Зеленский: вопрос увольнения министров в Украине не стоит, он не актуален

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос увольнения министров в стране сегодня не актуален. Возможные причины для кадровых перестановок он назвал в эфире телеканала «Дом».

«Сегодня вопрос увольнения министров не стоит, он не актуален. Есть работа. Работа фракции, работа кабмина. Есть недовольство — да. Но и касаемо должности спикера, должностей министров — это вопрос не к личности. Это вопрос к результатам», — заявил Зеленский.

Он добавил, что перед всеми министрами стоят задачи достичь того или иного результата. Если они выполнены в срок, то это и есть показатель эффективности. «Умеешь — меняй государство к лучшему, не умеешь — извини», — резюмировал Зеленский.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что за последние три гoда страна дoстигла значительнoго прогресса в бoрьбе с кoррупцией. Николенко отметил, что борьба с коррупцией является «абсолютным запросом украинского общества и безусловным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского».