Украина заявила о готовности защитить задержанного в Грузии Саакашвили

Михаил Саакашвили, который был задержан в Грузии, получит от Киева всю необходимую поддержку, потому что он является украинским гражданином. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено», — заявил Кулеба.

Он добавил, что министерство защищает каждого гражданина Украины, который попадает в беду.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября.

Как сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, Саакашвили задержали. Из тюрьмы бывший президент уже обратился к сторонникам. Саакашвили призвал их идти на местные выборы и заявил, что от активности сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка движения в Грузии.