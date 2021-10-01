Саакашвили задержали в Грузии

Бывший президент Грузии Саакашвили задержан в Грузии и помещен в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан правоохранителями. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия».

Глава правительства добавил, что Саакашвили поместили под стражу. «Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение», — заявил Гарибашвили. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

1 октября Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

В грузинском МВД опровергли информацию о возвращении Саакашвили. Некоторые источники писали о том, что он находится на Украине.

В начале сентября Саакашвили пообещал вернуться на родину по случаю проведения местных выборов, чтобы «защитить волеизъявление» граждан и «принять участие в спасении» страны. В ответ на это премьер-министр Грузии Гарибашвил заявил, что сразу по прибытии он подарит бывшему президенту коллекцию галстуков, а затем отправит его в тюрьму.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.