Сообщившего о прибытии в Грузию Саакашвили обнаружили на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сообщил о своем возвращении в страну спустя почти восемь лет после побега за границу от уголовного преследования, на самом деле сейчас находится в украинском городе Трускавец. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди» со ссылкой на анонимный источник.

По информации собеседника телеканала, 25 сентября Саакашвили вернулся из Нидерландов на Украину и прибыл в Трускавец, где находится уже четыре дня. Источник добавил, что после того, как бывшего грузинского лидера обнаружили в Трускавце, он никуда не уезжал.

1 октября Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Он опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми, и заявил, что 3 октября примет участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

Позже исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе опроверг возвращение Саакашвили в Грузию и назвал «клоунадой» заявления самого экс-президента об этом. Политик также подчеркнул, что Саакашвили никуда не уезжал с Украины, а видео, которое тот якобы записал в Батуми, является дипфейком.

В начале сентября Саакашвили пообещал вернуться на родину по случаю проведения местных выборов, чтобы «защитить волеизъявление» граждан и «принять участие в спасении» страны. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвил заявил, что сразу по прибытии он подарит бывшему президенту коллекцию галстуков, а затем отправит его в тюрьму.