Саакашвили пообещали отправить в тюрьму и подарить коллекцию галстуков

В случае возвращения на родину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ему «подарят коллекцию галстуков» и отправят в тюрьму. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, сообщает РИА Новости.

Гарибашвили назвал период президентства беглого политика «темными временами», а его самого — «угнетателем» и «клоуном». «Люди дали ему столько мандатов, и человек добровольно оставил свой паспорт. Он отказался от гражданства, оставил паспорт, сдал и получил украинское гражданство», — напомнил премьер-министр.

Он также назвал поведение Саакашвили позорным и пообещал посадить в тюрьму, как только тот вернется домой. «У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму», — сказал Гарибашвили.

Ранее премьер-министр обвинил Саакашвили в организации антиправительственных митингов. По его словам, бывший президент и работающие в его интересах оппозиционные СМИ пытаются создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя. К зачинщикам государственного переворота политик также отнес представителей созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение».

В августе 2008 года телекомпания «Би-Би-Си» показала в эфире кадры, на которых Саакашвили жевал свой галстук. Съемка была сделана, когда журналисты готовились записать интервью с политиком. В этот момент у Саакашвили зазвонил телефон, он взял трубку и начал разговор, не попросив выключить камеры. При этом Саакашвили взял свой красный галстук и принялся его жевать. Этот инцидент стал предметом многочисленных шуток и анекдотов.