Саакашвили обвинили в желании подорвать политический строй Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента страны Михаила Саакашвили в организации начавшихся антиправительственных митингов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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По его словам, Саакашвили и работающие в его интересах оппозиционные СМИ хотят создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя. Также к зачинщикам государственного переворота он отнес представителей созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение».

12 июля журналисты и представители оппозиции пришли к зданию парламента с требованием отставки правительства. Им удалось проникнуть внутрь, после чего началась массовая драка с депутатами. Затем протестующие заняли место спикера и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза.

Акции протеста начались 11 июля. Митингующие потребовали отставки Гарибашвили и его кабинета министров, справедливого расследования смерти телеоператора Лексо Лашкарава и наказания для всех участников нападения на других журналистов.

Ранее Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. За шесть дней до этого, 5 июля, он был избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Лашкарава получил переломы костей лица, ему провели операцию.