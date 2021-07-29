Саакашвили обвинил российских туристов в распространении коронавируса в Грузии

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили обвинил российских туристов в заражении грузин коронавирусом. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на видеообращение политика в Facebook.

По его мнению, туристов из России использовали для искусственного распространения COVID-19 в Грузии накануне выборов в парламент страны, которые проходили осенью 2020 года.

Саакашвили также заявил, что грузинские власти до сих пор пускают в страну инфицированных людей с поддельными справками.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Михаила Саакашвили в организации проходящих в республике антиправительственных митингов. По его словам, бывший президент страны и работающие в его интересах оппозиционные СМИ пытаются создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя. К зачинщикам государственного переворота он также отнес представителей созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение».