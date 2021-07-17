Михаил Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка в разгар боев в Донбассе

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка в разгар боев в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению политика, бывший глава ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал Киев начать наступление на Донецк и даже составил план по захвату города. При этом Саакашвили не уточнил, когда именно Вашингтон планировал осуществить эту операцию.

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По словам Саакашвили, Петреус отправил ему «длинную СМС», в то время, когда бывший грузинский президент находился в штате Нью-Йорк «на каком-то празднике». «Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — заявил Саакашвили. Он добавил, что Петреус настаивал на захвате Донецка, объясняя это тем, что силовики могли справиться своими силами.

Саакашвили также утверждает, что отправил план американского генерала бывшему президенту Украины Петру Порошенко, однако тот в телефонном разговоре с ним сменил тему.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обеспокоились действиями украинских силовиков. Они разместили бронетехнику в жилых районах Донбасса, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР. По его данным, за последние 24 часа разведка ЛНР выяснила, что украинские силовики разместили бронетехнику в населенных пунктах Криничное и Роты, которые являются подконтрольными Киеву.

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.