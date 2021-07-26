Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину

Россия может рассматривать два сценария нападения на Украину, а сейчас потому активно стягивает силы к своим границам, в частности, в Крым. Об этом заявил бывший президент Грузии и глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Как полагает политик, российские военные в перспективе могут высадиться либо на юге страны, либо взять под контроль черноморский остров Змеиный и разместить там ракеты. «То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году [в Грузии]», — рассказал Саакашвили.

Он отметил, что переброска десантных подразделений на юг России «не может быть просто маневром», а скорее проверкой реакции Запада на происходящее. Главной же целью Москвы, по мнению экс-президента, является контроль над Киевом, а не только Донбассом и Новороссией. Каких-либо доказательств своим словам он не привел.

Ранее Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска газопровода «Северный поток-2». Политик предложил властям начать разработку собственных ресурсов, в частности «зеленого водорода». При этом он предположил, что вскоре Россия захочет «перекрыть Черное море» для страны, чтобы лишить ее этого источника энергии.