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Саакашвили рассказал о военном плане США по захвату Донецка

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о военном плане США по захвату Донецка

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «Украина-24» рассказал о плане США по захвату Донецка в разгар боев в Донбассе, который разработал бывший глава ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус. Об этом сообщает РИА Новости.

План генерала Петреуса

Политик утверждает, что Петреус разработал план по взятию Донецка и призывал украинские власти к наступлению на город. По его словам, это было в 2014 году.

По заявлению Саакашвили, Петреус настаивал на захвате Донецка, объясняя это тем, что силовики могли справиться своими силами. Политик назвал генерала «самым выдающимся современным генералом, реально, из живых, который выиграл реально афганскую и иракскую кампании».

Реакция Порошенко

Михаил Саакашвили также утверждает, что сообщил о плане генерала США бывшему президенту Петру Порошенко, однако тот никак на него не отреагировал. В телефонном разговоре с экс-главой государства он попытался обсудить с ним предложение американского военного, однако Порошенко перевел разговор на другую тему.

«Великая Украина»

В том же интервью Саакашвили выразил надежду на то, что территория «Великой Украины» расширится до Кавказа. Он отметил, что у Киева «более-менее» есть проблемы с соседними государствами, однако Грузия является ближайшей страной, с которой их нет. При этом, заметил политик, Тбилиси находится в аналогичном положении.

Путь Саакашвили на Украине

Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона. В конце июля 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины и выслали в Польшу. После прихода Зеленского на пост президента Саакашвили восстановили украинское гражданство, и он вернулся в страну.

Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Это вызвало резкую критику со стороны грузинских властей: на родине бывшего президента обвиняют в целом ряде преступлений. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает голосов в Верховной Раде. В итоге бывший президент Грузии возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

Тогда Саакашвили выразил благодарность принявшей его Украине и заявил о намерении вернуться в Грузию, где он заочно осужден и находится в розыске. Саакашвили отметил, что за последние семь лет получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок».

Отношения Киева и Тбилиси

Из-за ситуации вокруг Саакашвили в отношениях между Украиной и Грузией произошло охлаждение. После его назначения Зеленским главой исполнительного комитета Национального совета реформ в мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций. В апреле 2021 года дипломат вернулся в украинскую столицу после телефонных переговоров лидеров двух стран.

В июне президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о нормализации отношений с Украиной. По ее словам, взаимодействие двух стран основано на «вековой дружбе» и взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности, а потому рано или поздно вернется к норме.

Перспективными сферами сотрудничества двух стран на пути интеграции в Евросоюз (ЕС) Зурабишвили назвала обеспечение безопасности в Черном море и киберпространстве. Также она подчеркнула, что общей задачей республик является «деоккупация» своих территорий, и в этом направлении страны также планируют наладить сотрудничество.

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