В Грузии пообещали разобраться с партией Саакашвили

С партией «Единое национальное движение» (ЕНД) бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет покончено. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и основатель партии «За Грузию» Георгий Гахария, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, в правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» не предпринимается никаких шагов по борьбе с нелегитимными действиями оппозиционной политической силы, которые мешают нормальной работе грузинского правительства.

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«"Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" подпитывают друг друга и все больше и больше сближаются, и это убеждает меня, что мы те, кто объединяется за Грузию», — заявил Гахария на открытии офиса своей партии в городе Мцхете, пообещав самолично разобраться в сложившейся ситуацией в парламенте.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в организации начавшихся антиправительственных митингов. По его словам, Саакашвили и работающие в его интересах оппозиционные СМИ хотят создать масштабное общественное противостояние с целью подрыва политического строя. Также к зачинщикам государственного переворота он отнес представителей созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение».

12 июля журналисты и представители оппозиции пришли к зданию парламента с требованием отставки правительства. Им удалось проникнуть внутрь, после чего началась массовая драка с депутатами.

Депутаты от оппозиционных фракций «Единое национальное движение» (32 человека) и «Лело» (4 человека) объявили бойкот парламенту страны. Член фракции «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе назвала парламент лицемерным и фальшивым.