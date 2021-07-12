Грузинскую оппозицию выгнали из парламента

Приставы парламента Грузии выгнали на улицу часть оппозиционных депутатов и представителей прессы, которые самовольно заняли трибуну для выступлений и призывали к отставке правительства. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным издания, оставшимся в зале оппозиционерам председатель парламента Каха Кучава также не дал возможности выступить, и они в знак протеста покинули заседание. «То, что мы увидели сегодня — в интересах наших врагов. Это неприемлемо! Мы были готовы создать следственную комиссию и пригласить главу МВД», — пояснил спикер.

Отмечается, что недовольные парламентарии и журналисты позже собрались в центре Тбилиси и призвали граждан выйти на новую акцию протеста вечером 12 июля. Эти призывы транслируют крупнейшие оппозиционные телеканалы. Реакции правоохранителей на произошедшее пока не последовало.

Массовые акции протеста вспыхнули в Грузии в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения 5 июля в центре Тбилиси. Мужчина и еще около 50 журналистов получили травмы от рук радикалов. Вскоре его обнаружили мертвым у себя дома.

Демонстранты и часть грузинского парламента потребовали отставки Гарибашвили и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лашкаравы и наказания для всех участников нападения на представителей прессы. Утром 12 июля на почве взаимных обвинений в произошедшем в парламенте Грузии произошла драка.