Россию и Саакашвили назвали виновными в грузинских протестах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента республики Михаила Саакашвили и российские власти виновными в организации провокаций, которые привели к массовым протестам в стране. Его слова приводит издание «Sputnik Грузия».

«Это очередной безуспешный заговор против государства. Заговор, запланированный антигосударственными и антицерковными силами», — заявил Гарибашвили. Он пояснил, что у его истоков, в первую очередь, стоят финансируемые Саакашвили «оппозиционные телеканалы», чья главная цель — «свергнуть правительство и насильственным путем вернуться к власти».

Политик также выразил уверенность, что в разжигании кризиса в стране заинтересована и Москва, которая хочет показать миру «европейские ценности в неправильной форме и дискредитировать их». «Можно свободно сказать, что в интересы России входит внесение национального раскола, еще раз расколоть и так разделенное общество», — считает глава правительства.

Массовые акции протеста вспыхнули в Грузии в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения 5 июля в центре Тбилиси. Мужчина и еще около 50 журналистов получили травмы от рук радикалов. Вскоре его обнаружили мертвым у себя дома.

Демонстранты и часть грузинского парламента потребовали отставки Гарибашвили и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лашкаравы и наказания для всех участников нападения на представителей прессы. Министерство внутренних дел Грузии полагает, что оператор во время акции был пьян.