В парламенте Грузии началась забастовка

В Грузии депутаты от оппозиционных фракций «Единое национальное движение» (32 человека) и «Лело» (4 человека) объявили бойкот парламенту страны. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты начали забастовку и отказались участвовать в работе парламента, требуя отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Член фракции «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе назвала парламент «лицемерным» и «фальшивым». Она подчеркнула, что ее соратники готовы принимать участие только в процессе, связанным с объявлением вотума недоверия правительству Грузии, а также в голосовании по Конституции страны.

С аналогичным заявлением выступил лидер фракции «Лело» Бадри Джапаридзе. Он сообщил, что оппозиционные депутаты не будут участвовать в работе парламента, «пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы».

Ранее приставы парламента Грузии выгнали на улицу часть оппозиционных депутатов и журналистов, которые самовольно заняли трибуну для выступлений и призывали к отставке правительства.

Оппозиционные депутаты уже начали сбор подписей за импичмент действующего грузинского правительства во главе с премьер-министром. По их мнению, власти страны должны понести ответственность за неспособность защитить своих граждан во время беспорядков, которые прошли во время ЛГБТ-марша 5 июля.