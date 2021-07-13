Опубликовано видео с похорон погибшего из-за акции ЛГБТ грузинского журналиста

Сотни грузинских журналистов, политиков и сторонников оппозиции собрались на похороны погибшего после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы. Видеозапись процессии опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как собравшиеся проносят гроб с телом покойного через «коридор» телекамер и провожают процессию аплодисментами. Многие из присутствующих надели футболки с фотографией избитого оператора. Рядом с местом процессии также заметен стихийно возникший мемориал.

Лашкарава умер в своей квартире 11 июля после избиения на акции против ЛГБТ 5 июля. Его тело обнаружила его мать. Помимо него, на акции против «Марша достоинства» пострадали более 50 журналистов. Вскоре в стране вспыхнули акции протеста с требованием отставки правительства. Демонстранты упрекали руководство страны в неспособности защитить граждан от нападок радикалов.

Позже МВД республики сообщило, что медицинские эксперты обнаружили в крови погибшего четыре вида наркотиков. Они заключили, что смерть журналиста могла наступить в результате передозировки.