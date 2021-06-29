Саакашвили подался в шоумены

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что будет вести собственное ток-шоу на одном из телеканалов. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что в рамках шоу будут транслировать встречи с представителями грузинской общественности.

Саакашвили также анонсировал проведение в Одессе молодежного конгресса, на который он планирует собрать сотни молодых людей из Грузии. По его словам, темой мероприятия станут инновации.

В марте Саакашвили предложил властям Грузии разрешить ему приехать в страну на сутки и посмотреть на последствия его визита. По мнению бывшего президента страны, как только он появится на грузинской земле, то сразу выяснится, что его здесь поддерживают 70-75 процентов населения, а действующую власть — всего 5 процентов.

В 2017 году Саакашвили уже начинал вести ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK. Он заявлял, что будет показывать в эфире шоу «такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал».