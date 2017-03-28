Саакашвили начал вести ток-шоу на украинском ТВ

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK. Первый выпуск программы был записан 27 марта. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Программа, по его словам, «вышла очень острой». «Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — заверил Саакашвили, не уточнив, однако, когда шоу появится в эфире.

Он также прикрепил к посту на Facebook несколько фотографий со съемок. Судя по снимкам, в первом выпуске шоу приняли участие депутаты Верховной Рады Владимир Парасюк, Александр Бригинец и Сергей Шахов, а также бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Сам Саакашвили на одном из кадров запечатлен возле собачьей будки.

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Издание «Страна.ua» поясняет, что выбор такой декорации не случаен. Он отсылает к заявлению президента Украины Петра Порошенко о том, что власти пытаются проводить реформы, пока оппоненты дестабилизируют ситуацию в стране, так как «не умеют работать» и «в жизни собачьей будки не построили».

Информация о том, что бывший одесский губернатор станет телеведущим, в сети появилась в конце прошлой недели. Распространил ее на своей странице в Facebook внефракционный депутат Борислав Береза. «Только что позвонили с телеканала ZIK. Пригласили на новое ток-шоу. Ведущий Михо Саакашвили. Новый тренд — политики-ведущие. [Вадим] Рабинович, [Олег] Ляшко и теперь Саакашвили. Ну что, похоже, еще одна вакансия прошла мимо меня», — написал он в своем Facebook.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. Свое решение об уходе с должности он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко утвердил увольнение, а также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии.

