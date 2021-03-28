Саакашвили предложил пустить его в Грузию на сутки и посмотреть на последствия

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил властям Грузии разрешить ему въезд в страну на сутки и посмотреть на последствия. Об этом он заявил в эфире «ТВ Пирвели», передает РИА Новости.

Экс-президент Грузии призвал провести следственный эксперимент: его пустят без охраны «на улицу» и дадут народу высказать свободно свое мнение по данному вопросу. По его словам, как только он ступит на грузинскую землю, то сразу станет ясно, что поддержка действующих властей составляет всего пять процентов, а его — 70-75 процентов.

Саакашвили отметил, что именно поэтому власти Грузии не допускают подобного. Бывший президент также добавил, что грузинские чиновники неоднократно приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил Саакашвили из Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Место Саакашвили займет эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Георгий Цхакая. Причины кадрового решения не объясняются.