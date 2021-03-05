Зеленский лишил Саакашвили должности

Председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили исключили из Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Подписанный им документ уже вступил в силу.

Место Саакашвили займет эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Георгий Цхакая. Причины кадрового решения не объясняются.

Ранее Саакашвили опроверг информацию о том, что он якобы лоббировал назначение Цхакая на пост главы Государственной таможенной службы Украины. До этого тот возглавлял Налогово-таможенную службу Грузии.

В апреле 2020 года Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Это вызвало резкую критику со стороны грузинских властей: на родине бывшего президента обвиняют в целом ряде преступлений. Позже появилась информация, что его кандидатуре не хватает голосов в Верховной Раде. В итоге бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.