Саакашвили призвал Зеленского «прикрыть» СБУ

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал президента Владимира Зеленского «прикрыть» Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Экс-президент Грузии отреагировал на заявление СБУ о разоблачении незаконной частной военной компании, которую, по данным спецслужбы, организовали бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко и внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко.

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Саакашвили назвал эту информацию дешевым разводом и очковтирательством, которое закончится «пшиком». Он подчеркнул, что ЧВК, о которой идет речь, уже несколько лет действует в Польше и на Украине и совершенно открыто тренирует людей, что является обычной международной практикой.

СБУ же, по его словам, является главным рассадником коррупции в стране, поэтому просто мстит НАБУ и Шевченко.

«По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности», — заявил Сааакашвили.

Ранее СБУ сообщила, что Семенченко и Шевченко ввозили из России на Украину военные запчасти и товары двойного назначения без таможенного оформления и продавали их госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.